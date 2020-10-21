سلطة الطيران المدني تصدر توضيحاً بشان حول فحوص كورونا في مطار بغداد

2020/10/21 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت سلطة الطيران المدني، الاربعاء، بضرورة أعتماد فحص PCR من قبل المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة للمسافرين المغادرين قبل 72 ساعة من موعد الرحلة.

وذكرت السلطة في بيان، انها “تود أن توضح للرأي العام ولجميع مسافرينا الكرام بأنها ملتزمة بالقرارات والتوصيات التي تصدرها الجهات العليا في البلاد والمتمثلة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص الإجراءات الخاصة لحماية المسافرين من فيروس ” كورونا ” وكذلك تنفيذ جميع اللوائح الاسترشادية المعدة من قبل منظمة الدولية للطيران المدني ( lCAO ) من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين”.

واكدت السلطة بأنها “أبلغت جميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بضرورة أعتماد فحص PCR من قبل المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة للمسافرين المغادرين قبل 72 ساعة من موعد الرحلة، إضافة إلى إرتداء جميع العاملين والمسافرين الكمامات وبشكل مستمر وإعتماد التباعد الصحي في تأدية المهام والواجبات ياتي ذلك انسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية”.

وأوضحت السلطة بأن “هناك تعليمات أصدرتها لشركات الطيران بعدم صعود المسافرين للطائرة الا بعد التأكد من إجراء فحص PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد الرحلة للوافدين الى العراق، كما تتحمل شركة الطيران كافة التبعات القانونية والصحية المخالفة لتلك التعليمات الصادرة من قبلها”.

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