الهند تطوّر فحصا سريعا ورخيصا للكشف عن كورونا

2020/10/21 | 15:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيتوافر قريبا في الهند اختبار سريع وموثوق به وبسعر بخس لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤلف من شريط رفيع مصنوع من الورق التفاعلي، بعدما طوره علماء في هذا البلد للمساعدة على لجم انتشار الجائحة.

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