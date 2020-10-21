بالوثيقة.. حكم القضاء على المدانين في جريمة الوثبة بينهم شقيقة داعشي

2020/10/21 | 15:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر القضاء حكماً بالإعدام والسجن على مدانين بجريمة قتل شاب وتعليق جثته في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد التي وقعت في 12 من كانون الأول 2019.

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