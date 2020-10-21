تنين الدولة-الأمة وافتراس الديموقراطية - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/21 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي س: هل ترى بأن هناك تناقضاً بين مفهوم وواقع الدولة الأمة من جهة ومفهوم وممارسة الديموقراطية الحقيقية؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية المنهجية قد يصعب استمراء توصيف أي من الدول العربية بأنها دولة-أمة، مع استثناء محدود جداً للحالة المصرية، نظراً لإلحاحية الحاجة الموضوعية للفرد والمجتمعات العربية على حد سواء لإيجاد تعريف ما لهويتهم الوطنية ......





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