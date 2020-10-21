2020/10/21 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_حمدان تقاطعات بين الأديان 18 إشكاليات الرسل والأنبياء 3 إبراهيم 1يحتل إبراهيم في الكتب المقدسة ؛ التوراة والقرآن ، مكانة لم يحظ بها سابقوه أو لاحِقوه من الأنبياء والرسل .



التوراة ، أو العهد القديم في الكتاب المقدس عند المسيحيين ، خصته بخمسة عشر إِصحاحا ، بدءا من نهاية الإصحاح الحادي عشر ، وحتى الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين ، غير ذكره المتكرر في الإصحاحات والأسفار الأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقاطعات بين الأديان 18 ، إشكاليات الرسل والأنبياء 3 إبراهيم - عبد المجيد حمدان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقاطعات بين الأديان 18 ، إشكاليات الرسل والأنبياء 3 إبراهيم - عبد المجيد حمدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).