القضاء يصدر 6 أحكام إعدام ضد المدانين بجريمة الوثبة

2020/10/21 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، الاربعاء، حكم بالاعدام بحق 6 مدانيين بحادثة الوثبة في بغداد.

وحصل “تقدم” على وثيقة، صادرة من المحكمة الجنائية المركزية تضمنت نص الحكم، والذي نص على الاعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانيين 6 مدانيين.

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