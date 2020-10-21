وزارة الصحة تسجل 3667 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2876 حالة

2020/10/21 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاربعاء، ان "عدد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 3667حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 2876".

واضافت الوزارة ان "عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 52 حالة وفاة".

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