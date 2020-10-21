الاقليم يسجل اعلى معدل للاصابات بكورونا

2020/10/21 | 16:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 1078 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 238 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 1078 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 238 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 6132 فحصا جديداً.

* 2594 في اربيل ، 654 في السليمانية، 137 في كرميان، 113 في رابرين، 2584 في دهوك، و50 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 1078 اصابة جديدة.

* 422 في اربيل ، 100 في السليمانية، 24 في كرميان، 24 في رابرين، 471 في دهوك، و37 في حلبجة.

3- الشفاء:

* 375 حالة جديدة.

* 143 في اربيل ، 33 في السليمانية، 29 في كرميان، 149 في دهوك، و21 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 15 حالة وفاة.

* 5 في اربيل ، 3 في السليمانية، 5 في دهوك، و2 في حلبجة.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 583252 فحصا، 209731 في اربيل ، 136494 في السليمانية، 231939 في دهوك، 4820 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 64832 اصابة، 23328 في اربيل ، 201316 في السليمانية، 18959 في دهوك، 2220 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 38561 حالة، 16659 في اربيل ، 11316 في السليمانية، 8513 في دهوك، 2073 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 24036 حالة، 6012 في اربيل ، 7897 في السليمانية، 10053 في دهوك، و74 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 2226 حالة، 657 اربيل ، 1103 في السليمانية، 393 في دهوك، و73 في حلبجة.

PUKmedia خاص

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