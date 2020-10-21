تراجع طفيف بحالات الشفاء مقابل 3667 حالة اصابة جراء كورونا بالعراق

2020/10/21 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاربعاء، تسجيل 52 حالة وفاة و 3667 اصابة جديدة بفيروس كورونا، قابلتها 2876 حالة شفاء من الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي لفيروس كورونا، انها اجرت 20214 فحصا مختبريا، ليصل مجموع الفحوصات منذ تفشي الوباء 2685744.

وجاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى بعدد الاصابات الجديدة المسجلة، تلتها محافظة دهوك ثم الرصافة وبعدها أربيل في اقليم كردستان.

وبحسب الموقف الوبائي، وصل مجموع حالات الشفاء منذ تفشي الفيروس الى 369010.

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