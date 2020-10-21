كورونا “يفترس” كردستان بحصيلة تعتبر “الاعلى”… يقترب من 65 الفاً

2020/10/21 | 16:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، وفاة 15 مريضاً بفيروس كورونا خلال اليوم، الذي سجلت خلاله 1078 إصابة، وهو المعدل الأعلى منذ تفشي الجائحة.

وذكر بيان للوزارة، أنها أجرت خلال 24 ساعة ماضية، ٦١٣٢ عملية فحص، سجلت من خلالها الإصابات التي توزعت على:

(٤٢٢ اربيل )

(١٠٠ السليمانية، ٢٤ گرمیان، ٢٤ رابرين)

(٤٧١ دهوك)

(٣٧ حلبجة)

كما سجلت تعافي ٣٧٥ مصاباً:

(١٤٣ اربيل )

(٣٣ السليمانية، ٢٩ گرمیان)

(١٤٩ دهوك)

(٢١ حلبجة)

وتوزعت حالات الوفاة الـ١٥:

(٥ اربيل )

(٣ السليمانية)

(٥ دهوك)

(٢ ‌حلبجة)

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب ٦٤٨٢٣ شخصاً، تعافى منهم ٣٨٥٦١شخصاً، وتوفي ٢٢٢٦ آخر.

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