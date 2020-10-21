البنتاغون يعلن مبادرة جديدة لتعزيز التحالفات ضد الصين وروسيا

2020/10/21 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، عن مبادرة جديدة لتعزيز تحالفات الولايات المتحدة مع "الديمقراطيات المشابهة"، عبر مبيعات الأسلحة بشكل جزئي، في محاولة للحد من تأثير روسيا والصين في العالم.

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