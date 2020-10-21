المالية تدعو لتفعيل جباية الكهرباء وإعادة النظر بشركات عامة ممولة ذاتياً

2020/10/21 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة المالية، الاربعاء، ان

إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق

خلق بيئة استثمارية مستقرة واعادة

النظر ببعض الشركات العامة الممولة

ذاتياً، بالاضافة الى تفعيل الجباية من

قطاع الكهرباء، فيما شددت

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