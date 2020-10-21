2020/10/21 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "ما بين النهرين" العامة

للبذور التابعة لوزارة الزراعة،

الأربعاء، صرف مستحقات الفلاحين

والمزارعين المسوقين لمحصول بذور

الحنطة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "يتم اعتماد

الصرف من بدء الاستلام ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن صرف مستحقات المسوقين لمحصول بذور الحنطة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن صرف مستحقات المسوقين لمحصول بذور الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).