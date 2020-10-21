العراق يُحذّر شركات الطيران المخالفة للتعليمات المتعلقة بكورونا من

2020/10/21 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت سلطة الطيران المدني العراقي،

الأربعاء، شركات الطيران المخالفة

لتعليمات اللجنة العليا الخاصة بمواجهة

وباء فيروس كورونا من تبعات قانونية.

وقالت السلطة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، "تو

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