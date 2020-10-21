المالية توضح تفاصيل 'الورقة البيضاء​' الاصلاحية

2020/10/21 | 16:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، بيانا لتوضيح النقاط الايجابية المتعلقة "الورقة البيضاء"، التي أطلقتها الحكومة قبل أيام، مؤكدة على اصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الراهن للسير نحو اقتصاد متنوع متعدد المصادر".





وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (21 تشرين الاول 2020)، أنه "في إطار سعي وزارة المالية المستمر، وانطلاقا من مسؤوليتها في اصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الراهن، تسير الوزارة ومن خلال الرؤى التي تحملها ورقة الاصلاح المالي نحو اقتصاد متنوع متعدد المصادر".

وأضاف، أن "إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة، وإعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتيا، إضافة إلى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء".

وأشارت الوزارة إلى أن "الورقة الاصلاحية تسعى ايضا إلى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة إلى دور التنظيم وفرض القانون، والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية، والعمل على إدخال تحسينات جذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد".

ولفت البيان إلى أن "إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة، باعتباره العصب الاساس لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي".

وبينت، أن "التدني الحالي بالإنتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج، يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ما تسعى له ورقة الاصلاح المالي".

ا.ح

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