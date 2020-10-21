القضاء الأعلى يعين قضاة مختصين بدعاوى الاعتداء على الكوادر الطبية

2020/10/21 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى تسمية قاضٍ في كل رئاسات محاكم الاستئناف يكون مختصا باستقبال البلاغات عن حوادث الاعتداء على الكوادر الصحية.

المجلس أكد في بيان أن القضاء سيستلم البلاغات المباشرة عن حوادث الاعتداء على الاطباء ومنتسبي المؤسسات الصحية، وأن رئاسة هيئة الاشراف القضائي اشعرت وزارة الصحة والبيئة بذلك وكذلك تم اشعار الدوائر الصحية في جميع المحافظات بموجب اوامر ادارية صادرة من رئاسات الاستئناف كافة تتضمن تفاصيل كاملة عن كيفية التواصل مع السادة القضاة بخصوص الابلاغ عن تلك الحوادث.

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