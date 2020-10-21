أنباء تتحدث عن تصفية المختطفين الأربعة من أهالي ناحية الفرحاتية

2020/10/21 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر مطلعة عن ورود أنباء شبه مؤكدة عن تصفية المختطفين الأربعة من أهالي ناحية الفرحاتية بعد أيام من المجزرة التي أودت بحياة ثمانية مدنيين عزل.

وقالت المصادر لقناة “التغيير” إن القوات الأمنية ومفارز البحث الجنائي تُجري الآن عمليات بحث وتفتيش عن الجثث بين البساتين والاحراش حيث يتوقع أن تكون مرمية هناك.

وتأتي هذه الأنباء بعد مناشدات أطلقها ذوو المختطفين للسلطات الحكومية والأمنية بالتحرك لإنقاذ أربعة من أبنائهم اختطفوا فجر السبت الماضي مع مجموعة من المدنيين قتل أغلبهم وبقي مصير أربعة منهم مجهولا.

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