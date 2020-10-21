عاجل | وزارة الصحة: تسجيل3667 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2876 حالة و52 وفاة

2020/10/21 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل3667 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2876 حالة و52 وفاة.

– الصحة: حالات الشفاء الكلي..



369010 الف حالة بنسبة شفاء أكثر من 84 بالمئة.

– الصحة: عدد الإصابات الكلي: 438265 إصابة.

– الصحة: عدد الحالات التي تحت العلاج: 58837حالة.

– الصحة: عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة: 466 حالة.

– الصحة: عدد الوفيات الكلي: 10418 وفاة.

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