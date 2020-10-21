محافظ كربلاء يطلب تفعيل الزائر دولار

2020/10/21 | 16:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء- واع- عباس الرحيمي

أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، عدم تسلم المحافظة تخصيصاتها المالية المتبقية من عام 2019، فيما طالب بتفعيل الزائر/ دولار لمنح المحافظة حصتها من الأموال.

وقال الخطابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "محافظة كربلاء تحتاج إلى زيادة في تخصيصاتها المالية بما يتناسب وأعداد الزائرين الذين تستقبلهم كل عام وكذلك زيادة عدد السكان"، مؤكدا أن "الحكومة الاتحادية لم تأخذ تلك الأمور بالحسبان فتزيد من موازنة المحافظة السنوية".

وأضاف، أن "المحافظة تحتاج إلى زيادة في تخصيصاتها التشغيلية بما لا يقل عن خمسين مليار دينار لإكمال مشاريع البنى التحتية"، داعيا الحكومة الاتحادية إلى "تفعيل الزائر/ دولار ومنح المحافظة حصتها من هذه الأموال".

وطالب الخطابي بصرف المبالغ المتبقية للمحافظة في موازنة 2019 وقدرها ثمانون مليار دينار، متسائلا عن أسباب إصرار الوزارات على عدم منح الحكومات المحلية الصلاحيات لإكمال مشاريعها على الرغم من فشلها في ذلك".

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