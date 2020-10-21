2020/10/21 | 16:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة الإصابات 438 ألف حالة (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 3667 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 20214، ليرتفع عدد الفحوصات الكلي إلى 2685744".

وأشار البيان إلى أن "الوزارة سجلت 3667 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالاضافة الى 52 حالة وفاة"، مبيناً ان "عدد حالات الشفاء المسجلة لهذا اليوم بلغت 2876".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة تسجل أكثر من 3900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: العراق بلد متقدم بنسب الشفاء من كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل أكثر من 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل أكثر من 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).