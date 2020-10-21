2020/10/21 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، قرارين جديدين.

ونصت وثيقة صادرة من اللجنة حملت عنوان رقم 40 وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، على انه "بناءً على التظلم من المحامي (عبد الله عبد السلام) وكيل المدعو (عباس حسين محمد) رئيس منظمة مبادرون للاغاثة والتنمية المجمدة امواله بموجب قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين، حيث قامت اللجنة بالاطلاع على التظلم والادلة والحيثيات كافة الواردة من الجهات المختصة".

وتضيف، أن "اللجنة قررت رد التظلم من نظام تجميد اموال الارهابيين للاسباب الواردة بموجب كتاب مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، ويحق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة القضاء الاداري المختصة وفقا للقانون".

كما قررت اللجنة بحسب وثيقة اخرى حملت عنوان رقم 41 ، "تجميد الاصول وحظر السفر وحظر الاسلحة للمدعو (جمال حسين حسن) زعيم جبهة النصرة لاهل الشام سوري الجنسية استناداً لقرار من مجلس الامن الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق: لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق تصدر قرارين جديدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق: لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق تصدر قرارين جديدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).