صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/21 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د. عبد الغني الساعدي عن تسجيل 461 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 251 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 461 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

- 251 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 29 حالة

قطاع النهروان 17 حالة

قطاع البلديات الثاني 13 حالة

قطاع بغداد جديدة 51 حالة

قطاع الشعب 27 حالة

قطاع الاعظمية 41 حالة

قطاع الاستقلال 9 حالات

قطاع الصدر 24 حالة

قطاع البلديات الاول 18 حالة

قطاع المدائن 22 حالة

- 210حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

•مدينة الصدر 49 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية ,

345, 357 .316 .314 , 331

الشعب 11 حالة محلة 317, 337,332 , 325,

حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

البلديات 8

, 506 , 508 , 502, 509, 504 , شارع فلسطين 13 حالة محلة 505, 503, •

الامين 11 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 ,

بغداد جديدة 11 حالة محلة 701 , 703 , 708 •

, الزعفرانية 14 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•

905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 15 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 11 حالة محلة, 314

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 9 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

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حي الزهراء3 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

• حي السلام حالة واحدة , 408

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

718,710•

زيونة 4 حالات محلة 716,

• شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

• الجادرية حالتين محلة 923, 911

• باب الشيخ حالة واحدة محلة 121

• الطالبية 3 حالات محلة 322, 332, 321

• المشتل 3 حالات محلة 771, 767, 751,

• الصليخ 4 حالات محلة 304, 326,

• الراشدية 3 حالات الزراعي

• حي النصر حالة واحدة

• حي القاهرة3 حالات محلة 311, 309, 313, 318

الوردية , جسر ديالى , الرياض• المدائن16حالة محلة الوحدة, قرية الحرية

• بسماية 3 حالات عمارة 108

• حي تونس حالتين محلة 300

• شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 56789 توفي منهم 1328 للاسف فيما اكتسب الشفاء 50380 ومتبقي قيد العلاج 45081".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

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