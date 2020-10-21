الهجرة تعلن اغلاق أخر مخيم في كربلاء بعد عودة جميع نازحيه لديارهم

2020/10/21 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الاربعاء، عن اغلاق اخر مخيم في محافظة كربلاء المقدسة بعد عودة ماتبقى من النازحين بنحو (560) نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى، ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة التي تنظمها الوزارة.

ووقالت وزير الهجرة في بيان، إن "الوزارة اغلقت مخيم نازحي كربلاء المقدسة يوم امس بعد عودة جميع نازحيه الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى في مدينة الموصل وقضاء تلعفر " ، موضحة انه " بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع القوات الامنية تم ايصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية".

واكدت جابرو على "أهمية تطوير الجهود المشتركة بما يخدم تحقيق نتائج ملموسة من أجل توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين في بقية المحافظات الى مناطق سكناهم الاصلية".

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