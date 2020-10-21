2020/10/21 | 16:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ جميلة من جميلات السينما المصرية ، بملامحها الرقيقة وجمالها الآخاد ، وجدت لها طريقا فى قلب الجمهور العربي ، إنها الفنانة المصرية نجلاء فتحي ، أو “فاطمة الزهراء”، التى ولدت في 21 ديسمبر ، بمحافظة الفيوم غرب القاهرة، وسط أسرة ميسورة الحال ، إكتشافها هو المنتج “عدلي المولد ورشحها للمشاركة في فيلم […]

التدوينة قدمت 80 فيلماً..



رحلة “نجلاء فتحي” فى السينما المصرية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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