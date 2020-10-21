سلطة الطيران المدني العراقية تؤكد التزامها بقرارات الجهات العليا في البلاد

2020/10/21 | 16:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ملتزمة بالقرارات والتوصيات التي تصدرها الجهات العليا في البلاد، والمتمثلة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص الإجراءات الخاصة لحماية المسافرين من فيروس كورونا، وكذلك تنفيذ …

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