وفاة 52 شخصا وإصابة 3667 اخرين ترفع إجمالي الاصابات إلى 438 ألفا

2020/10/21 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبائيا، سجلت وزارة الصحة وفاة أثنين وخمسين شخصا بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

فيما قالت الصحة إن عدد الإصابات الكلي للمصابين في العراق ارتفع إلى أربع مئة وثمانية وثلاثين ألفا بعد تسجيل ثلاثة الاف وست مئة وسبع وستين إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وتركزت الإصابات الجديدة في بغداد بأكثر من ألف إصابة، تلتها دهوك ثم أربيل فيما سجلت كربلاء أقل عددا للإصابات بين المحافظات بواقع ثلاث وعشرين حالة فقط.

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