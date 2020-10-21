وزارة الهجرة: كربلاء خالية من النازحين (صور)

2020/10/21 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان

فائق جابرو، الأربعاء، إغلاق آخر مخيم

في محافظة كربلاء بعد عودة 560 نازحاً إلى

مناطق سكناهم الاصلية في نينوى.

وقالت جابرو، إن "الوزارة أغلقت مخيم

نازحي كربلاء المقدس

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