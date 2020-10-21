بعد محاولة ابتزازه لفتاه ..اعتقال صاحب محل ملابس اخفى كاميرات في غرفة التبديل

2020/10/21 | 17:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت وزارة الداخلية يوم الاربعاء عن إنقاذ فتاة قاصر من محاولة ابتزاز و"اعتداء جنسي" من قبل صاحب محل لبيع الألبسة النسائية في إحدى مناطق العاصمة ببغداد.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم، ان العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن (٤٩٧) من والدة إحدى الفتيات الق...

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