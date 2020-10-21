واسط تتربع على رأس قائمة المحافظات الاكثر شفاءً من كورونا وبغداد تتمسك بصدارة الاصابات

2020/10/21 | 17:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تصدرت محافظة واسط، اليوم الاربعاء، الاعلى حصيلة يومية للشفاء من فيروس كورونا في عموم العراق فيما تستمر العاصمة بغداد بالتمسك بصدارة الاصابات.بحسب البيان الوزاري

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