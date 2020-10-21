الطيران المدني ترد بشأن عدم الالتزام بالتوصيات الصحية داخل المطارات

2020/10/21 | 17:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

203 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الاربعاء، التزامها بقرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مؤكدا اصدارها تعليمات بعدم صعود المسافرين للطائرات الا بعد التأكد من إجراء فحص PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة.

وقالت سلطة الطيران في بيان لها اليوم (21 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه تود أن توضح للرأي العام ولجميع مسافرينا الكرام بأنها ملتزمة بالقرارات والتوصيات التي تصدرها الجهات العليا في البلاد والمتمثلة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص الإجراءات الخاصة لحماية المسافرين من فيروس كورونا وكذلك تنفيذ جميع اللوائح الاسترشادية المعدة من قبل منظمة الدولية للطيران المدني من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين.

واكدت بأنها أبلغت جميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بضرورة أعتماد فحص PCR من قبل المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة للمسافرين المغادرين قبل 72 ساعة من موعد الرحلة، إضافة إلى إرتداء جميع العاملين والمسافرين الكمامات وبشكل مستمر وإعتماد التباعد الصحي في تأدية المهام والواجبات ياتي ذلك انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية .

وأوضحت بأن هناك تعليمات أصدرتها لشركات الطيران بعدم صعود المسافرين للطائرة الا بعد التأكد من إجراء فحص PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد الرحلة للوافدين الى العراق ، كما تتحمل شركة الطيران كافة التبعات القانونية والصحية المخالفة لتلك التعليمات الصادرة من قبلها.

وكانت هيئة النزاهة، قد حذرت في بيان لها اليوم، إدارة مطار بغداد الدولي من ان بعض إجراءات الإدارة قد تسهم في تفشي فيروس كورونا بدلا من الحد منه، داعية إلى مراجعة الإجراءات المتبعة للوقاية من كورونا.

وذكرت الهيئة انها "رصدت قيام إدارة مطار بغداد الدولي بحجز جواز سفر الشخص القادم دون شهادة صحية تثبت عدم إصابته بفيروس (كورونا) ومطالبته بجلب شهادة صحية لاحقا، مما يؤدي إلى نشره للمرض في حال كونه مصابا بالڤيروس".

وأضاف البيان أن "الجهات المختصة في المطار تعتمد أية شهادة صحية لفحص (PCR) يقدمها المسافرون القادمون، فيما لا تعتمد الدول الأخرى نتائج الفحص الذي يجريه المسافر العراقي في المراكز الصحية بالعراق".

وتابع أن "التقرير أوصى بمفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء - دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، للإيعاز إلى وزارة الصحة والبيئة وسلطة الطيران المدني بتفعيل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ( 2 لسنة 2020) الخاص باستحداث مراكز للفحص الصحي في المطارات والمنافذ الحدودية كافة حسب المواصفات والمعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة"، مبينا ان "التقرير، المرسلة نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس النواب، اقترح أن يتم التعاقد مع الجهات المختصة عالميا، لتوفير الأجهزة اللازمة لإجراء الفحص في المراكز المستحدثة، وذلك لمنع احتمال وقوع حالات فساد تتمثَّل بمنح تصاريح صحية مزورة أو وقوع عمليات ابتزاز، فضلا عن منع احتمال انتشار المرض نتيجة خروج القادمين من الخارج الذين ليس لديهم شهاداتٌ صحية".

وأشار الى" وجود نتائج فحوصات مزورة، وأخرى مبالغ في أجورها يتم إجراؤها عبر فحص المسافرين في محل سكناهم من قبل الفرق الصحية التابعة للجهات المعتمدة في فحص المسافرين، فضلا عن عدم تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ولا سيما من قبل الشركات الأهلية، مؤكدا أن"بعض الطائرات تغادر بكامل طاقتها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى حرمان العراق من استخدام خطوطه الجوية أو منع مسافريه من الدخول لكثير من الدول في حال العثور على إصابات بينهم".

كما لفت إلى"عدم إمكانية السفر دون تقديم فحص( PCR) حديث ( قبل 24 ساعة) واعتماد الفحوصات الصادرة عن مستشفى التمريض الخاص والمختبر الاستشاري الطبي التابع لمستشفى اليرموك التعليمي ومديريات الصحة في المحافظات"، مبينا ان"اختلاف نوع الفحص بين محافظة وأخرى، حيث يعتمد بعضها على إجراء مسحة من الأنف، فيما تعتمد محافظات أخرى على فحص الدم فقط، وبعض المحافظات تجري الفحوصات لأغراض السفر مجانا".

ودعا البيان وزارة الصحة ممثلة بدائرة صحة الكرخ بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني والسفارات العاملة في بغداد إلى وجوب اعتماد فحص مختبري محدد، لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وعدم ترك الخيار لبعض السفارات لتحديد المختبر الذي يتم فيه إجراء الفحص،الأمر الذي قد يدفع المسافرين لإجراء الفحص لمرتين ودفع أجورهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني ترد بشأن عدم الالتزام بالتوصيات الصحية داخل المطارات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني ترد بشأن عدم الالتزام بالتوصيات الصحية داخل المطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).