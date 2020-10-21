17 – 30 تموز ... (1) - جعفر المظفر

2020/10/21 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر لا يمكن الحديث عن 17 تموز دون الحديث عن نظام أو فترة عبدالرحمن عارف.



لمن عرف الرجل بشكل مباشر أو قرأ عنه سيقول حتما أنه كان من أفضل الرجال بمقياس الخير الذي فيه قياسا بالحكام الذين سبقوه أو الذين لحقوه.وتحضرني بهذا الشان أسئلة عدةأولها ..



هل سقط الرجل بسبب طيبته المفرطة أو بسبب مؤامرة كانت على الأرجح كما قيل أمريكية الحياكة وبتنفيذ عملاء كان في مقدمتهم رجال من أمثال عبدالرزاق النايف وناصر ......





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