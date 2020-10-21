المواقف السياسية للسوريين من النظام - محيي الدين محروس

2020/10/21 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس موضوع المواقف السياسية للسوريين واسع ومُتشعب، من هنا ضرورة الاختصار لتوضيح ولتقديم الصورة العامة.



ويمكن اختصار هذه المواقف إلى أربع قوى رئيسية.



1- الموقف المؤيد للنظام: وهما فئتان رئيسيتان: أ - الفئة المُشاركة في الحكم والمُستفيدة من حيث المناصب والمكاسب.



ب - والفئة الثانية المؤيدة للنظام حالياً بحجة صد هجمات الإرهابيين من مختلف الدول، والتصدي للأنظمة العربية الرجعية …ونظام أ ......





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