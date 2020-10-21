الهجرة: كربلاء خالية من النازحين

2020/10/21 | 17:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، يوم الأربعاء، عن إغلاق آخر مخيم للنازحين في محافظة كربلاء بعد عودة 560 نازحاً إلى مناطق سكناهم الاصلية في نينوى.

وقالت جابرو في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، إن الوزارة أغلقت مخيم نازحي كربلاء المقدسة يوم أمس بعد عودة جميع نازحيه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى في مدينة الموصل وقضاء تلعفر، مبينة، انه وبعد إتمام التدقيق الأمني لهذه الأسر وبالتعاون مع القوات الأمنية تم إيصال الأسر إلى مناطق سكناهم الأصلية.

وأضافت: ان من المهم تطوير الجهود المشتركة بما يخدم تحقيق نتائج ملموسة من أجل توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين في بقية المحافظات إلى مناطق سكناهم الأصلية.

PUKmedia عن اعلام وزارة الهجرة‌

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