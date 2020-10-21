الاول من نوعه عربياً.. جامعة بغداد تقيم معرضاً ’’افتراضياً’’ للكتاب

2020/10/21 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

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اقامت المكتبة المركزية في جامعة بغداد، معرضاً (افتراضيا) للكتاب العلمي الاكاديمي الافتراضي الاول.

وقالت مديرة المكتبة المركزية بجامعة بغداد، م.م.



عايدة مصطفى لـ (بغداد اليوم)، إن "المعرض جاء برعاية الدكتور منير حميد السعدي رئيس جامعة بغداد، ودعمه المتواصل للمكتبة والبحث العلمي وتوفير كل المكانيات المناسبة وتذليل العقابت لانجاح هذا المعرض".

وأضافت، أن "فكرة المعرض الافتراضي، جاءت بسسب الظروف الحالية والغاء كثير من النشاطات والفعاليات التي كانت سابقا تقام على اروقة المكتبة سنويا، حيث اصبح من الضروري جدا التفكير بايجاد بدائل تساهم في نقل المعرفة ومشاركتها واستثمار ما وفرته التكنلوجيا الحديثة المتمثلة بشبكة الأنترنيت ووجود وسائل التواصل الأجتماعي والتي اعتبرت افضل بديل في الوقت الحاضر لأقامة النشاطات والفعاليات في الفضاء الإلكتروني الافتراضي عن بعد".

وتابعت أن "الهدف الرئيسي من المعرض هو الإبقاء على التواصل بين القراء والباحثين والمهتمين مع دور النشر، التعريف بدور النشر العراقية على اوسع بقعة من الأرض، والتعريف بأخر الإصدارات الحديثة، وتسهيل ايصال الكتاب للقراء ومحبي القراءة".

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