زراعة كربلاء تعلن تسويق اكثر من مليون و 315 ألف دجاجة حية الى الاسواق المحلية

2020/10/21 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء، الاربعاء،

عن تسويق اكثر من (1) مليون و(315) ألف دجاجة

حية الى الاسواق المحلية من خلال (55)

مشروعا للدواجن في كربلاء.





وقال رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية

في زراعة كربلاء

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