مصرف الرشيد بشأن سلفة الزواج الثاني: تلقينا مطالبات عدة

2020/10/21 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مسؤولة إعلام مصرف الرشيد، آمال

الشويلي، اليوم الأربعاء، قرار المصرف

بشأن سلفة ’’الزواج الثاني’’.

وقالت الشويلي، إن "هذا القرار الذي نشر

على وسائل الإعلام فيما يخص منح سلفة

للزواج الثاني، فإننا

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