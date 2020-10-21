مقتل شخص بنزاع في مدينة الصدر وذوو الضحية يردون بحرق منزل القتلة

2020/10/21 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أضرم مسلحون النيران في منزل بمدينة الصدر شرقي بغداد، على إثر مقتل مدني بنيران مسلحين عشائريين.

ووفقا لما أوردته مصادر أمنية في العاصمة، فأن مسلحين ينتمون إلى إحدى العشائر قتلوا مدنياً في إحدى مناطق مدينة الصدر، الأمر الذي دعا ذوي الضحية إلى مهاجمة منزل القتلة وإضرام النار فيه من دون إصابة أصحاب المنزل.

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى وقراره الذي أصدره قبل عامين ويقضي بتوجيه تهمة “الإرهاب” ضد الأشخاص المتورطين بالنزاع العشائري الا أن بعض المناطق والمحافظات في العراق ما زالت تشهد نزاعات عنيفة غالبا ما توقع ضحايا من الطرفين.

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