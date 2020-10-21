رئيس اتحاد الطائرة: المستقبل القريب سيكون اكثر إشراقاً للعبة

2020/10/21 | 17:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، جميل العبادي، ان المستقبل القريب سيكون اكثر اشراقاً للعبة.

وقال العبادي لـ / المعلومة/ إن “صوت العراق كان قوياً وذو حضور كبير في الانتخابات الأخيرة لرئيس اتحاد غرب آسيا لكرة الطائرة”.

وأوضح بالقول، “رغم عدم الفوز لكن تواجد اسم مرشح العراق بقوة هذا ما سيُعطي انطباع رائع وكبير عن مستقبل اللعبة في البلد من خلال عودة أسم العراق بقوة لصناع القرار الأسيوي والدولي للعبة”.

وبين أن “المستقبل القريب سيكون أكثر اشراقاً للطائرة العراقية من خلال المحافل الخارجية العربية والأسيوية”.

واختتمت اليوم الأربعاء وعبر الدائرة الالكترونية انتخابات اتحاد غرب اسيا للكرة الطائرة وتنافس فيها أكثر من 12 شخصية يمثلون مختلف البلدان العربية والخليجية في منطقة غرب اسيا على 3 مقاعد في غرب اسيا لتمثيله في الاتحاد الأسيوي والدولي.



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