الغانمي يأمر بتصحيح 190 طلباً خاصاً بمنتسبي الداخلية

2020/10/21 | 17:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، بتصحيح 190 طلباً خاصاً بمنتسبي الوزارة.

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