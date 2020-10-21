التوزيع الجغرافي للاصابات وحالات الشفاء من كورونا في الرصافة اليوم

2020/10/21 | 17:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 461 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 275 حالة شفاء.

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