عبدالواحد عن سلف الزواج الثاني: وفروا فرص العمل للشباب بدلا من تفكيك الاسر

2020/10/21 | 17:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت النائبة السابقة سروة عبد الواحد، الاربعاء، الحكومة، لدعم فئة الشباب والبنات وايجاد فرص عمل لهم بدلا من تقديم سلف للزواج الثاني وتفكيك الاسر.

وقالت عبد الواحد في تغريدة لها على تويتر، اليوم (21 تشرين الاول 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي: "ماهي الاستراتيجية في سلف الزواج الثاني، هل الحكومة تعي ما تفعل، عشرات الشباب يحتاجون 10 ملايين للبدء بمشروع صغير".

واضافت: "لماذا لا تفكر الدولة بدعم بناتها وشبابها وايجاد الفرص العمل لهم بدل البحث عن الزواج الثاني وتفكيك الاسر".

وكان مصرف الرشيد قد اعلن في وقت سابق من اليوم، اطلاق سلفة بـ10 ملايين دينار للمتزوجين للمرة الثانية من الموظفين على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الاولى.

واكد مصرف الرشيد شمول المطلقين والأرامل والمطلقات بسلفة الزواج الثاني.

وقالت مسؤولة إعلام مصرف الرشيد آمال الشويلي في تصريح، أنه "بعد صدور قرار سلفة الزواج الثاني، وردت للمصرف طلبات كثيرة فيما يخص الرجال والنساء من المطلقين والأرامل والمطلقات، من أجل شمولهم بالقرار، لأنه يعتبر زواجا ثانيا في جميع الأحوال".

واضافت، أن "إدارة المصرف ارتأت شمول هذه الشريحة بالسلفة"، مؤكدة أن "المصرف يصدر تعليماته من خلال المواطنين، والاستماع الى ما يحتاجون إليه، لذا وجدنا الحاجة إلى إطلاق هذه السلفة".

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