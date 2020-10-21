تعطيل الدوام يوم واحد في اقليم كوردستان

2020/10/21 | 17:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان تعطيل الدوام بمناسبة المولد النبوي من صلاحية مجلس الوزراء، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا خلال المناسبة.

وقال نبز اسماعيل المتحدث الرسمي باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان لـPUKmedia: ان يوم الخميس الموافق 29 تشرين الاول الجاري، يصادف المولد النبوي الشريف، موضحا، ان تعطيل الدوام بمناسبة مولد الرسول " ص" من صلاحية رئاسة حكومة اقليم كوردستان.

من جانبه دعا مجلس الافتاء في اقليم كوردستان الى عدم اقامة التجمعات والاحتفالات بذكرى المولد النبوي، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية ضد تفشي جائحة كورونا.

وولد النبي محمد في 12 ربيع الأول حسب التقويم الهجري.

وبحسب التقويم السنوي لبرلمان كوردستان، تعطل الدوام الرسمي بجميع الدوائر والمؤسسات بمناسبة يوم المولد النبوي.

PUKmedia خاص ‌

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