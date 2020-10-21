بالصور.. وزير الشباب والرياضة يفتتح مشروعاً رياضياً يضم نادٍ ومطعماً صحياً

افتتح وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الأربعاء، 21 تشرين الأول، 2020، مشروع 650 الذي يتضمن ناد رياضي للشباب ومطعم صحي وهو الأول من نوعه في العراق.
وقال درجال خلال حفل الافتتاح إن "وجود هكذا مشاريع رياضية في العراق هو خطوة مهمة نحو تعزيز الاحترافية بين الشباب"، مشيرا إلى أن "المراكز الرياضية وجودها ينمي المواهب في البلد".
واضاف أن "العراق بحاجة إلى هكذا مشاريع رياضية، تخدم الرياضيين وعموم الشباب".
ويعتبر هذا المشروع، هو الثاني لمجموعة الحنظل الدولية، في تعزيز مفهوم الشمول الرياضي بعد نادي wolfgym في بغداد.
وقال عضو مجموعة الحنظل الدولية، محمد نوري الحنظل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموعة الحنظل الدولية تعمل على تعزيز مفهوم الشمول الرياضي، اذ نعمل على ان يكون في كل محافظة اكثر من نادي رياضي يهتم بصحة العراقيين"، مشيرا إلى أن "مشروع 650 يتضمن الغذاء الصحي والرياضة في وقت واحد وهذه التجربة الفريدة والأولى في العراق، موضحا ان تسمية المشروع باسم 650 هو لوجود 650 عضلة في جسم الانسان ونعمل على بناء وتحريك هذه العضلات في مكان واحد".
وتابع أن "المشروع مقسوم إلى نصفين الااول هو المطعم يقدم اكل عضوي خالي من المواد الكيمائية لأول مرة في العراق بشكل صحيح، وهو مقتطف من مزارع المجموعة في بغداد، وعدم شراءه من السوق، والنصف الاخر يحتوي على رياضة CrossFit وهي رياضة مشهورة في العالم، وتعتمد على حصص تدريبية جماعية لمدة ساعة يقودها مدرب مختص وهي تدمج ثلاث رياضات بوقت واحد وهي بناء العضلات واللياقة والجمناستك".
واردف أن "النادي الرياضي سيكون مركزا لتدريب لاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية لأنه الأول من نوعه ويخدم لاعبي كرة القدم والسلة والرياضات الأخرى، كما انه صديق للبيئة اذ جميع الأجهزة الرياضية والانارة وغيرها صديقة للبيئة".
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