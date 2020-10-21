بالصور.. وزير الشباب والرياضة يفتتح مشروعاً رياضياً يضم نادٍ ومطعماً صحياً

2020/10/21 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افتتح وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الأربعاء، 21 تشرين الأول، 2020، مشروع 650 الذي يتضمن ناد رياضي للشباب ومطعم صحي وهو الأول من نوعه في العراق.

وقال درجال خلال حفل الافتتاح إن "وجود هكذا مشاريع رياضية في العراق هو خطوة مهمة نحو تعزيز الاحترافية بين الشباب"، مشيرا إلى أن "المراكز الرياضية وجودها ينمي المواهب في البلد".

واضاف أن "العراق بحاجة إلى هكذا مشاريع رياضية، تخدم الرياضيين وعموم الشباب".

ويعتبر هذا المشروع، هو الثاني لمجموعة الحنظل الدولية، في تعزيز مفهوم الشمول الرياضي بعد نادي wolfgym في بغداد.

وقال عضو مجموعة الحنظل الدولية، محمد نوري الحنظل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموعة الحنظل الدولية تعمل على تعزيز مفهوم الشمول الرياضي، اذ نعمل على ان يكون في كل محافظة اكثر من نادي رياضي يهتم بصحة العراقيين"، مشيرا إلى أن "مشروع 650 يتضمن الغذاء الصحي والرياضة في وقت واحد وهذه التجربة الفريدة والأولى في العراق، موضحا ان تسمية المشروع باسم 650 هو لوجود 650 عضلة في جسم الانسان ونعمل على بناء وتحريك هذه العضلات في مكان واحد".

وتابع أن "المشروع مقسوم إلى نصفين الااول هو المطعم يقدم اكل عضوي خالي من المواد الكيمائية لأول مرة في العراق بشكل صحيح، وهو مقتطف من مزارع المجموعة في بغداد، وعدم شراءه من السوق، والنصف الاخر يحتوي على رياضة CrossFit وهي رياضة مشهورة في العالم، وتعتمد على حصص تدريبية جماعية لمدة ساعة يقودها مدرب مختص وهي تدمج ثلاث رياضات بوقت واحد وهي بناء العضلات واللياقة والجمناستك".

واردف أن "النادي الرياضي سيكون مركزا لتدريب لاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية لأنه الأول من نوعه ويخدم لاعبي كرة القدم والسلة والرياضات الأخرى، كما انه صديق للبيئة اذ جميع الأجهزة الرياضية والانارة وغيرها صديقة للبيئة".

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