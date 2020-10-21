زمن موناليزا الحزينة: مستهل الفصل الرابع عشر - دلور ميقري

2020/10/21 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1عودة صالح نهائياً من الجزيرة، لم تكن مفاجئة بالنسبة لبيان، ولا أيضاً معرفة تعثّر أعماله في تلك المنطقة النائية من البلاد.



أخوها ديبو، كان قد رجع قبل الأب بنحو ثلاثة أشهر؛ هوَ مَن عمل هناك على الحافلة الكبيرة، المسيَّرة بين القامشلي وحلب.



أخبر أخته وقتئذٍ بموضوع بيع أبيه للحافلة الكبيرة، وأنه يبحث أيضاً عن ملّاك جديد لمزرعته في ناحية رأس العين.



ثم أضاف الأخُ بعد وهلة وجوم، بنبرة متهدّجة: " إنه ......





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