مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط للأسبوع الثاني

2020/10/21 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة وفقاً للتوقعات للأسبوع الثاني على التوالي، في حين زادت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

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