الزراعة العراقية تعلن صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول بذور الحنطة

2020/10/21 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، ومن خلال شركة ما بين النهرين العامة للبذور، اليوم الأربعاء، عن صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول بذور الحنطة اعتباراً من 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم اعتماد …

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