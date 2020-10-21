وزارة العدل الإسرائيلية ستوجه اتهامات لشرطي

2020/10/21 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة العدل الإسرائيلية، الأربعاء، أنها بصدد وضع لائحة اتهام بالقتل غير العمد لشرطي إسرائيلي أطلق النار في وقت سابق من العام على شاب فلسطيني مصاب بالتوحد فأرداه داخل البلدة القديمة في القدس.

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