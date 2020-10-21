الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث المشاريع المتلكئة في ذي قار

2020/10/21 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار.

وقالت الأمانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استمراراً لمتابعة وتنفيذ مخرجات قرارات مجلس الوزراء الصادرة في الجلسة التي عقدت في محافظة ذي قار، وبتوجيه من الأمين العام لمجلس الوزراء، بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع ممثلي وزارتي الاعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة والتربية، المشاريع المتلكئة في المحافظة”.

واضاف البيان، ان “نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، فرهاد نعمة الله حسين، ناقش مشاريع الطرق والجسور والسكن والبنى التحتية والمدارس النموذجية، ونسب الإنجاز المتحققة وأسباب التلكؤ، وضرورة الوقوف على معالجاتها الفورية، واستكمال المراحل المتبقية من تنفيذ المشاريع، وتحديد التوقيتات الزمنية لكل مشروع”.

وفيما يتعلق بدخول ممثلي الشركات الأجنبية إلى العراق في ظل تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أكد حسين بحسب البيان، أن “التوجيهات صدرت إلى الجهات ذات العلاقة، لمنح سمات الدخول وتحديد المنافذ الحدودية لدخولهم”.

وحضر الاجتماع، النائب الأول والمعاون الفني لمحافظ ذي قار، والمديرين العامين لوزارتي الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إضافة إلى أعضاء الفريق المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2020، الخاص بمتابعة المشاريع في محافظة ذي قار.

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