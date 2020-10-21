الكاظمي يأمر بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش

2020/10/21 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاربعاء، أن الأخير أمر بتعزيز منطقة الفرحاتية في صلاح الدين بقطعات الجيش.

يتبع..

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