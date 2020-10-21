ادنوا من الحسين عليه السلام دنو المخلصين

2020/10/21 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

إنه لمن الحسنى أن يتاجر الديانون

المُمحَصون بالبلاء مع الحسين صلوات

الله عليه تجارة لا تبور إلى يوم الدين

يوم توَفى الآجار وتسترد الأثمان.

إنما ليعلم المتاجرون أن ثمة بوناً

شا

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